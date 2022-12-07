Президент Перу распустил парламент и ввел чрезвычайное положение в стране

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Президент Перу Педро Кастильо выступил с обращением к нации, в котором объявил о роспуске парламента и введении режима чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с жалобами граждан со всей страны приняты решения: создать чрезвычайное правительство в целях восстановления правового демократического государства. В рамках этого приняты следующие меры: временно распустить конгресс республики и создать чрезвычайное правительство", – заявил Кастильо.

Он также отметил, что новые выборы в конгресс с правами для разработки новой Конституции будут назначены не позднее чем через девять месяцев. Со среды, 7 декабря, в Перу вводится комендантский час.

Ранее парламент Перу одобрил начало процедуры импичмента президента. Конгресс принял предложение объявить Педро Кастильо морально неспособным занимать пост президента.

Это уже третья попытка парламентариев добиться отставки Кастильо.

Парламент Перу одобрил начало процедуры импичмента главы государства

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