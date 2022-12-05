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В Монголии начались массовые протесты из-за кражи угля
Фото: телеграм-канал Baza
В столице Монголии Улан-Баторе проходят массовые демонстрации, причиной которых стал скандал с хищением экспортного угля, сообщает "Газета.ру".
По сообщениям СМИ, количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной. Местные жители обвиняют монгольские должностные лица в похищении 6,5 миллиона тонн угля на 44 триллиона тугриков (12,9 миллиарда долларов).
Протестующие требуют от правительства и президента назвать имена тех, кто украл уголь. Телеграм-канал "Монголия. Дальше некуда" пишет, что протестующие пытаются захватить Дом правительства и подожгли елку на центральной площади города.
Губернатор столицы Монголии и мэр города Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих. В вязи с этим граждан призвали прекратить подстрекательскую деятельность.
С сентября протесты охватили Иран после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба.
По официальной версии, при допросе у девушки случился сердечный приступ, от которого она умерла. В соцсетях при этом распространилась информация о том, что Амини избили полицейские. За весь период протестов, согласно официальным данным властей Ирана, скончались более 200 граждан страны.
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