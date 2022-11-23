Президент Молдавии обвинила Россию в отключении электричества в стране

Фото: телеграм-канал "Președintele Maia Sandu"

Президент Молдавии Майя Санду назвала российских властей виновными в отключении электроэнергии на территории страны, которое произошло после ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры на Украине.

По словам Санду, РФ оставила Молдову "в бездне".

"Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания оставлять другие народы в бедности и унижении", – написала президент на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил об отключении электричества на территории страны. Перебои с электричеством, в том числе наблюдались в Кишиневе, где из-за случившегося перестали ходить троллейбусы и отключились светофоры.

Позже посла РФ в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны. Ему планируют выразить ноту протеста в связи с произошедшим.

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