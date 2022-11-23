Кличко призвал жителей Киева готовиться к худшему сценарию с энергоснабжением зимой

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы готовиться к худшему сценарию с энергоснабжением в зимний период.

"Это произойдет, если повсеместно будет отключена электроэнергия и станет еще холоднее. Тогда придется эвакуировать людей из части города, хотя мы не хотим, чтобы дело зашло так далеко", – заявил он в интервью немецкой газете Bild.

Кличко подчеркнул, что власти Киева вынуждены отключать электричество в отдельных районах города каждые несколько часов, чтобы не перегружать систему.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об открытии в стране более четырех тысяч "пунктов несокрушимости", где граждане в условиях длительных отключений электроэнергии могут получить базовые услуги и приобрести товары первой необходимости.

По его словам, пункты развернут в зданиях областных и районных администраций, школ и МЧС.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные удары со стороны РФ привели к выходу из строя около половины объектов критической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи ЕС в поставках энергетического оборудования и финансирования для покупки газа и других ресурсов.



Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!