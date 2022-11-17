Киеву не хватает компонентов для восстановления энергетики – СМИ

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Власти Украины столкнулись с нехваткой компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры страны, в связи с этим Киев затребовал помощь у западных партнеров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, киевские власти в ближайшие дни ожидают усиления атак на инфраструктурные объекты со стороны РФ.

"Украинское правительство предупреждает западных союзников, <...> что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут", – говорится в публикации.

Отмечается, что Украина испытывает нехватку генераторов, пневмораспределителей и труб.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

В результате российских ударов были повреждены 15 объектов украинской энергетической инфраструктуры. По словам замглавы офиса президента страны Кирилла Тимошенко, ситуация с энергоснабжением на Украине оценивается как критическая.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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