18:50Политика
Киев оценивает ситуацию с энергоснабжением на Украине как критическую – офис Зеленского
Фото: телеграм-канал SHOT
Украинские власти оценивают ситуацию с энергоснабжением в стране как критическую. Об этом в своем телеграм-канале заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что это стало результатом российских ударов по инфраструктуре Украины. В связи с текущей ситуацией компания "Укрэнерго" вынуждена начать экстренные отключения света для балансировки энергосистемы и предотвращения аварий.
По словам Тимошенко, наиболее сложная ситуация в настоящее время наблюдается в Киеве. Там будет введен особый график аварийных отключений.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве вечером во вторник, 15 ноября. Отмечалось, что в самом городе и по области объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО.
Позже энергетическая компания "ДТЭК" объявила о введении экстренных отключений света в украинской столице. Прежние графики отключений недействительны.
Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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