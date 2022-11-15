Киев оценивает ситуацию с энергоснабжением на Украине как критическую – офис Зеленского

Фото: телеграм-канал SHOT

Украинские власти оценивают ситуацию с энергоснабжением в стране как критическую. Об этом в своем телеграм-канале заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что это стало результатом российских ударов по инфраструктуре Украины. В связи с текущей ситуацией компания "Укрэнерго" вынуждена начать экстренные отключения света для балансировки энергосистемы и предотвращения аварий.

По словам Тимошенко, наиболее сложная ситуация в настоящее время наблюдается в Киеве. Там будет введен особый график аварийных отключений.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве вечером во вторник, 15 ноября. Отмечалось, что в самом городе и по области объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО.

Позже энергетическая компания "ДТЭК" объявила о введении экстренных отключений света в украинской столице. Прежние графики отключений недействительны.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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