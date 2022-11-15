В Киеве объявили о введении экстренных отключений света

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

Украинская энергокомпания "ДТЭК" сообщила о введении экстренных отключений света в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"В Киеве происходят экстренные отключения света", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что графики аварийных отключений, установленные ранее, на данный момент являются недействительными.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве произошли взрывы, работают системы противовоздушной обороны. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

10 октября российская сторона начала наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. На тот момент Владимир Путин подтвердил, что удары наносились ВС России из высокоточного оружия.

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