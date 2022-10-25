Эксперты назвали удары РФ по энергосетям Украины компетентными и эффективными – СМИ

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Российские удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры можно считать компетентными и эффективными. Об этом сообщает британское издание Economist со ссылкой на экспертов сферы.

Представитель украинской энергокомпании ДТЭК считает, что перед реализацией поставленных задач Россия достаточно методично выбирала цели. По его словам, помощь стране в поражении энергетических объектов Украины оказывают специалисты из данного сектора.

Как отмечает издание, Киев имеет трудности с оборудованием. Так, его практически нет в стране, несмотря на поставки Запада, которые можно считать минимальными при учете объемов, ликвидированных российскими войсками.

Также отмечается, что на Украине используется советская схема напряжения. В настоящее время найти старые трансформаторы можно только в Восточной и Центральной Европе. На фоне того что западные трансформаторы не могут стать аналогом, произведенным в СССР, киевские власти просят государства проверить запасы советских на складах.

Из-за того что создание трансформаторов для энергосетей Украины может продлиться от 6 месяцев до 3,5 года, Киев просит выполнять заказы по изготовлению вне очереди.

Россия начала осуществлять удары по объектам киевской, в том числе энергетической, инфраструктуры 10 октября. В этот день Владимир Путин заявил, что удары наносились военнослужащими России из высокоточного оружия.

Пресс-служба Минобороны подтверждала факт достижения Россией поставленных целей в ходе ударов по объектам энергетики. Помимо того, что используемое оружие имеет высокую точность, оно подразумевает большую дальность воздушного базирования.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, в свою очередь, признал, что российские удары могут оставить Украину без света и тепла на долгие месяцы. Он заявил, что в настоящее время без электричества и отопления в стране находятся 1 800 населенных пунктов.

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