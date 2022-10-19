В Киеве снова слышны взрывы – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

В Киеве снова слышны взрывы. В городе работают системы противовоздушной обороны, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко, передает ТАСС.

Уточняется, что на данный момент в некоторых районах украинской столицы отсутствует энергоснабжение.

До этого глава Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны ударили по Ладыжинской тепловой электростанции в Винницкой области. На месте ЧП работали все оперативные службы региона.

Также накануне заместитель главы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко отмечал, что три снаряда попали в объект энергообеспечения в Киеве.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

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