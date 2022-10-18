В Киеве заявили, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне (ПВО) страны.

"Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали... Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня", – сказал Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов).

Утром 17 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Информацию в своих телеграм-каналах подтвердили власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны. Жителей названных регионов призвали немедленно пройти в укрытие.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе города прогремел взрыв. Позднее он сообщил о еще одном взрыве. В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил, что Киев атаковали дроны-камикадзе. В городе была объявлена воздушная тревога.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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