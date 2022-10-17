Кличко сообщил о двух взрывах в центре Киева

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В понедельник, 17 октября, в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все [экстренные] службы следуют на место. Детали позже", – написал Кличко.

Позднее он сообщил о еще одном взрыве в этом районе Киева.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил, что Киев атаковали дроны-камикадзе.

Кроме того, в городе была объявлена воздушная тревога.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении местных властей в телеграм-канале.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетической, военной и коммуникационной инфраструктуры Украины. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ.

Российский лидер рассказал, что Минобороны нанесло удары не по всем 29 объектам на территории Украины. Семь из них не были поражены, но ВС РФ "добирают постепенно". Вместе с тем глава государства подчеркнул, что пока необходимости в массированных ударах по Украине нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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