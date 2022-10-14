Конфликт РФ с Украиной закончится дипломатией, но все решится на поле боя – Кулеба

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что конфликт РФ и Украины решится с помощью дипломатии. При этом Украина все же рассчитывает на помощь Запада с целью обратить обстоятельства в свою сторону. Пранкеры из России в разговоре с Кулебой представились экс-послом США в РФ Майклом Макфолом.

Кулеба заявил, что понимает свою задачу как министра иностранных дел, и Украина должна выйти на переговоры с Россией.

"Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России", – сообщил он.

Кулеба уверен, что Россия предложит переговоры только в случае, если ситуация на поле боя окажется для нее сложной. В таком случае Украине будет не выгодно пытаться решить вопрос с Россией с точки зрения дипломатии, добавил он.

Глава украинского МИД заявил, что оружие и санкции позволят стране улучшить свое положение за столом переговоров.

Кроме того, в ходе разговора с российскими пранкерами Кулеба признал, что за атаками на территорию Крыма и Белгородской области стоит Киев.

Он также признался, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил "в тесном сотрудничестве с партнерами, в первую очередь с США и Великобританией". Также он пожаловался, что уже обещанных США и Евросоюзом денег хватит Украине лишь до конца года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Киев и восемь регионов Украины подверглись массированным ударам 10 октября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!