Глава Еврокомиссии заявила, что отправилась на Украину

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась на Украину 14 сентября, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.
Европейский политик заявила, что намерена дать Украине возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку. Кроме того, отмечается, что ЕС включит Украину в европейскую зону роуминга.
"Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом", – говорится в ее публикации.
Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала спецоперации на Украине посетила Киев.
Министр прибыла в Киев, чтобы провести переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Остальная же часть программы держалась в секрете по соображениям безопасности.
Отмечалось, что на встрече представителей двух стран Бербок не смогла дать четкого ответа на вопрос Кулебы о предоставлении Киеву танков Leopard.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские вертолеты Ка-52 уничтожили судно с морским десантом ВСУ
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