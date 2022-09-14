Глава Еврокомиссии заявила, что отправилась на Украину

Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась на Украину 14 сентября, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

Европейский политик заявила, что намерена дать Украине возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку. Кроме того, отмечается, что ЕС включит Украину в европейскую зону роуминга.

"Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом", – говорится в ее публикации.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала спецоперации на Украине посетила Киев.

Министр прибыла в Киев, чтобы провести переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Остальная же часть программы держалась в секрете по соображениям безопасности.

Отмечалось, что на встрече представителей двух стран Бербок не смогла дать четкого ответа на вопрос Кулебы о предоставлении Киеву танков Leopard.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

