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Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала спецоперации на Украине посетила Киев. Об этом сообщает агентство DPA.

По данным СМИ, Бербок прибыла в Киев в субботу, 10 сентября. Она планирует провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Остальная же часть программы держалась в секрете по соображениям безопасности.

Из-за закрытого воздушного пространства Бербок прибыла на Украину в составе небольшой делегации на специальном поезде из Польши.

"Сегодня я прибыла в Киев, чтобы продемонстрировать, что они (украинцы) могут и дальше на нас полагаться. Что мы продолжаем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, – поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью", – сказала глава МИД ФРГ.

Она также назвала две самые важные темы: помощь Германии в разминировании и поддержка в борьбе с совершенными военными преступлениями.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантастическим признанием слова Бербок о том, что германские граждане вынуждены страдать ради поддержки Украины. Он отметил, что это заявление Бербок звучит особенно примечательно в контексте разговоров о необходимости проведения досрочных выборов в ряде стран Евросоюза.

