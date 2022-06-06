Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины

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Глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом Андреем Мельником. Как отметили в ведомстве газете Bild, она будет общаться только с министрами.

Уточняется, что Бербок при этом находится на связи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Такое решение министра иностранных дел Германии раскритиковал украинский посол.

"Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины", – сказал Мельник, добавив, что ничто не заменит "конфиденциальную беседу".

Ранее Бербок выступила за вступление Украины в члены Евросоюза без каких-либо скидок. При этом министр уточнила, что процесс этого "исторического момента" не будет быстрым, но он не должен быть забюрократизирован.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

