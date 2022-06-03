Глава МИД ФРГ выступила за вступление Украины в члены ЕС

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Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за вступление Украины в члены Евросоюза без каких-либо скидок. Об этом дипломат заявила на международном форуме радиостанции WDR.
При этом, Бербок уточнила, что процесс этого "исторического момента" не будет быстрым, но он не должен быть забюрократизирован.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны – члены ЕС выступили против кандидатуры Украины на вступление в Евросоюз. Он отметил, что в последние месяцы появились концепции замены статуса кандидата на формулировки типа "принадлежность к общей европейской семье, группе стран в ожидании". По его словам, это делается для подслащения пилюли.
Также замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать конец Евросоюза. По его словам, это также будет указывать на то, что ЕС руководствуется сугубо геополитикой, а не ценностями, на которых он стоит и был создан.
До этого глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня. По ее словам, заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23–24 июня.
Председатель ЕК отдала Зеленскому опросник для вступления в Евросоюз
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