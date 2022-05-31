Премьер Италии заявил, что почти все крупные страны ЕС против кандидатуры Украины

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Почти все крупные страны – члены ЕС против кандидатуры Украины на вступление в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Он отметил, что в последние месяцы появились концепции замены статуса кандидата на формулировки типа "принадлежность к общей европейской семье, группе стран в ожидании". По его словам, это делается для подслащения пилюли.

Драги отметил, что эти концепции неприемлемы для украинцев. Вместе с тем, сказал премьер-министр, на них с подозрением смотрят и другие страны, которые годами числятся в очереди.

"Можно иметь статус кандидата, и мы можем его предоставить, но пока этого не предвидится из-за оппозиции со стороны других стран", – приводит слова Драги РИА Новости.

При этом он допустил возможность ускоренного движения к такому статусу.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня. По ее словам, заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23–24 июня.

