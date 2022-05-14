Замглавы МИД РФ предрек конец ЕС в случае вступления Украины

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Вступление Украины в Евросоюз будет означать конец Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, это также будет указывать на то, что ЕС руководствуется сугубо геополитикой, а не ценностями, на которых он стоит и был создан.

"Если Евросоюз – реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза", – приводит слова Грушко РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз агрессивным игроком. По его словам, из-за этого возникают сомнения в безобидности желания Украины вступить в ЕС. Он отметил, что страны ЕС выполняют функции придатка НАТО.

