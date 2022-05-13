Песков согласился со словами Лаврова о вступлении Украины в ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремлю нечего добавить к словам главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно озабоченности Москвы возможным вступлением Украины в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Только что в Душанбе на этот вопрос отвечал министр Лавров. Мне к этому нечего добавить. Достаточно подробный и развернутый был ответ", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее, выступая по итогам заседания совета глав МИД стран СНГ, Лавров назвал Европейский союз агрессивным игроком, из-за чего у Москвы возникают сомнения в безобидности желания Украины вступить в ЕС. По словам российского министра, страны – члены Евросоюза выполняют функции "придатка" НАТО.

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что позиция Кремля по поводу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась. Теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

