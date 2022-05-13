Лавров назвал наглой позицию Запада, который требует присоединиться к санкциям против РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию стран Запада, требующих присоединиться к антироссийским санкциям, наглой и самоуверенной. Об этом сообщает РИА Новости.
"Здесь, конечно, санкции призваны сыграть роль разрушения этих связей, и Запад этого не скрывает. Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией и вообще Россия – это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас", – заявил он по итогам заседания СМИД СНГ.
Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил возможные последствия антироссийских санкций. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.
Он предупредил об усилении энергетического кризиса в ряде стран, которые ввели санкции, и о росте цен на ископаемое топливо. Кроме того, можно ожидать замедления цифровой экономики.
По словам Медведева, ряд стран могут столкнуться с продовольственным кризисом, вплоть до голода. Кроме того, возможны новые региональные военные конфликты в местах, где ситуацию не удается много лет разрешить мирным путем. Существует риск активизации террористических организаций.
Путин заявил, что санкции против РФ провоцируют глобальный экономический кризис
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