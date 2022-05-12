Песков заявил об отсутствии попыток возобновления диалога между РФ и США

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Россия пыталась обсудить гарантии своей безопасности, однако ее не захотели слушать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, за последние два месяца попыток возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном не было.

"До начала специальной военной операции Владимир Путин и российская сторона предприняли действия, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Москва остается открытой для честного и взаимоуважительного диалога с Вашингтоном. Для этого сохраняются соответствующие каналы связи. По его словам, текущая ситуация вокруг Украины стала следствием того, что Запад проигнорировал озабоченности России и отказался предоставлять ей гарантии безопасности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США необходимо прекратить вести разрушительную политику, чтобы нормализовать отношения с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

