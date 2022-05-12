Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

13:27

Песков заявил об отсутствии попыток возобновления диалога между РФ и США

властьполитика

Фото: depositphotos/eabff

Россия пыталась обсудить гарантии своей безопасности, однако ее не захотели слушать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, за последние два месяца попыток возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном не было.

"До начала специальной военной операции Владимир Путин и российская сторона предприняли действия, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Москва остается открытой для честного и взаимоуважительного диалога с Вашингтоном. Для этого сохраняются соответствующие каналы связи. По его словам, текущая ситуация вокруг Украины стала следствием того, что Запад проигнорировал озабоченности России и отказался предоставлять ей гарантии безопасности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США необходимо прекратить вести разрушительную политику, чтобы нормализовать отношения с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

США и Великобритания ввели новые санкции против России

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать