Россия по-прежнему открыта для диалога с США – МИД РФ

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Москва остается открытой для честного и взаимоуважительного диалога с Вашингтоном. Для этого сохраняются соответствующие каналы связи, заявил замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

"Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога – в той степени, в какой к этому готовы США. <...> В МИД мы считаем, что любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, текущая ситуация вокруг Украины стала следствием того, что Запад проигнорировал озабоченности России и отказался предоставлять ей гарантии безопасности. Сегодня диалог с американскими властями практически отсутствует, однако каналы связи на уровне внешнеполитических ведомств двух стран по-прежнему сохраняются, отметил он.

"Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится. <...> Что бы ни происходило, Россия и США являются постоянными членами Совета безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности", – заключил Кошелев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США необходимо прекратить вести разрушительную политику, чтобы нормализовать отношения с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

