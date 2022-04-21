США вводят запрет на прием судов под флагом РФ в своих портах

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Соединенные Штаты запрещают принимать в своих портах корабли под российским флагом. Об этом сообщил президент страны Джо Байден.

"Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты запретят прием связанных с Россией судов в наших портах, как это было сделано в Европе", – цитирует его ТАСС.

Американский лидер пояснил, что попасть в территориальные воды Штатов и пришвартоваться в местных портах не сможет ни одно судно, которым владеет или которое эксплуатируется лицом из России.

Ранее аналогичный запрет ввела Великобритания. Данное решение касается любого судна, которое принадлежит, контролируемо, зафрахтовано или управляемо любым человеком, связанным с РФ. Позже похожие меры приняли Италия и Болгария.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

