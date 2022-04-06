Финский оператор VR заявил о намерении прекратить грузовое сообщение с РФ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Оператор финских железных дорог VR Group принял решение о прекращении восточного грузового сообщения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Уточняется, что подразделение VR Transpoint, отвечающее за грузоперевозки, составит план прекращения работы.

27 марта структура финского железнодорожного оператора VR Group приостановила движение грузовых вагонов из РФ из-за санкций, наложенных на "Российские железные дороги". 30 марта оператор вновь начал принимать поезда из РФ.

Ранее стало известно, что сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из России и Белоруссии. В компании добавили, что по мере развития ситуации информация будет обновляться.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

