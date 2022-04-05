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Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb убрала возможность бронирования для пользователей из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте сервиса.

"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было", – говорится в сообщении.

Там добавили, что по мере развития ситуации информация будет обновляться.

Ранее сообщалось, что сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России. Такое же решение сделал сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос возможности создания отечественного аналога сервиса Booking.com.

"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога букинга", – отметили в аппарате.