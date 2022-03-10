Количество бронирований у ряда российских агрегаторов возросло после ухода Booking.com

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Российские сервисы по бронированию отелей и апартаментов фиксируют высокий рост продаж после приостановки деятельности Booking.com. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей отрасли.
По словам руководителя отельного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Дениса Дроздовского, количество бронирований возросло более чем в два раза.
В свою очередь, в Яндекс.Путешествиях также зафиксировали рост бронирований и обращений отельеров на подключение к площадке.
Кроме того, руководитель Туту Отелей Роман Медведев заявил, что трафик на раздел с отелями на их сайте вырос в 4–5 раз. По его словам, в 70% случаях спрос приходится на такие направления как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Казань.
Ранее сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России. В организации указали, что вынуждены приостановить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ. До этого в России приостановил работу сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Также компания приостановила свою деятельность в Белоруссии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.
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