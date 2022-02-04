Сервис бронирования отелей Hotels.com прекратит работу в России

17:14
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Сервис бронирования отелей Hotels.com 31 марта прекратит работу в России. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Сообщаем вам, что 1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России. Мы сожалеем об этих неожиданных изменениях", – указывается в рассылке сервиса.
Российские пользователи не смогут бронировать гостиницы после 31 марта. Те, кто успел сделать бронь ранее, по-прежнему смогут ей воспользоваться. До той же даты возможно вносить изменения в заказ через личный кабинет.
Hotels.com, LP входит в американский туристический холдинг Expedia Group. Его подразделениями также выступают сервисы RentalCars, Travelocity, Orbitz, Trivago и некоторые другие.
В конце января 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому был наложен оборотный штраф на агрегатор отелей Booking.com. Сумма взыскания составила более 1,3 миллиарда рублей.
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