Суд признал, что Booking.com незаконно навязывает отелям паритет цен

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Арбитражный суд Москвы признал, что Booking.com незаконно навязывает отелям паритет цен. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что суд отклонил заявление голландской компании, которая просила признать решение и предписание ФАС от 29 декабря 2020 года недействительными.

Условие о паритете цен закрепляет обязанность гостиниц поддерживать во всех каналах продаж такую же стоимость и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют Booking.com. Каналы продаж – это метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей.

Ранее ФАС оштрафовала сервис Booking.com на 1,3 миллиарда рублей. Сервис поиска и бронирования отелей наказали за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. По данным ведомства, Booking.com навязывал гостиницам условия обязательного паритета цен и номеров. В результате участники рынка не могли установить на других каналах продаж стоимость ниже, чем на сервисе.

