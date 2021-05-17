Названы новые схемы мошенничества в сфере туризма

Современные мошенники уже редко действуют в лоб: "Мама, я в полиции, переведи деньги на вот эту банковскую карту". Это слишком очевидно, да и туристы стали более просвещенными и осторожными, поэтому приходится придумывать новые и менее топорные схемы, как украсть ваши деньги. Разбираемся, что нового они выдумали и как уберечь себя от обмана.



Отели и апартаменты

Соцсети уже обошла история Вероники Бирман о том, как изящно ее обманули мошенники, прикрываясь известным сайтом бронирования Booking.com. В условиях бронирования было написано, что оплатить проживание в отеле можно по приезде, однако там же было указано, что право зарезервировать на карте нужную сумму остается за объектом размещения. Выглядит все вполне правдоподобно и подозрений не вызывает. Ссылка на оплату приходит от имени booking.com, однако после проведения платежа деньги с карты списываются, а в ответ приходит сообщение о технической ошибке. В этот момент становится понятно, что от имени отеля или агрегатора действуют мошенники.



Авиабилеты

Мошенники, продающие несуществующие авиабилеты действуют по похожей схеме: рисуют сайт, который визуально практически полностью дублирует какой-нибудь популярный агрегатор, и списывают деньги с карты. При этом вам на почту даже может прийти маршрутная квитанция, однако номера этого билета не будет ни на одном специальном сайте, где можно проверить действительность бронирования (например, Checkmytrip).



Некоторые особо продвинутые мошенники продают вам настоящий билет и аннулируют его сразу после того, как вы его проверите, ведь никому не придет в голову убеждаться в подлинности своего билета дважды. Впрочем, некоторые реальные авиабилеты не попадают на эти специальные проверочные сайты, тогда придется звонить в авиакомпанию, чтобы убедиться в действительности билета.

Очень часто такие "выгодные предложения" встречаются в соцсетях и на форумах о путешествиях. На вопрос: "За 25 000 рублей на Мальдивы, серьезно? Почему так дешево?" Обычно отвечают, что у них есть особые договоренности с авиакомпаниями, а их корпоративные тарифы позволяют покупать билеты без комиссий и сборов. Часто аферисты ссылаются на внезапные форс-мажоры, которые не позволяют им самим полететь, а за билет хочется вернуть хоть символическую сумму.

Туры

Примерно также мошенники продают туры: рисуют сайт турагентства, размещают фотографии реальных гостиниц, за несколько месяцев собирают деньги с туристов, а потом просто закрывают сайт. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), чаще всего мошенники "продают туры" в Абхазию, поэтому с этим направлением стоит быть особенно осторожным. Весной этого года министерству туризма Абхазии даже пришлось создать специальную горячую линию, куда туристы могут позвонить перед покупкой тура и удостовериться, существует ли он на самом деле.



Как распознать мошенников



Сайт создан недавно, отзывов на нем никаких нет, или они очень похожи на фейковые (о том, как отличить подлинные отзывы от ненастоящих, мы уже писали). При этом мошенники активно пользуются контекстной рекламой и выводят свой сайт в топ поисковиков.

Условия неожиданно меняются: только что было можно оплатить по приезде, а сейчас уже нельзя.

Городского телефона нет, или же "абонент не отвечает", зато переписка охотно ведется с чьего-то личного мобильного и обычно через WhatsApp. Туда же, кстати, приходит и ссылка на оплату.

Цена, как правило, ниже рыночной и сопровождается сообщениями, которые создают у пользователя ощущение срочности: "Успей купить!", "Эта цена действует только 24 часа!" Все это делается для того, чтобы вы долго не раздумывали и не тратили время на проверку, а как можно скорее воспользовались "выгодным предложением".

Если письмо приходит на почту, электронный адрес отправителя никогда не совпадает с адресом реального сайта, на котором вы делали бронирование. Иногда там добавлены пара лишних символов, а некоторые и вовсе не заморачиваются правдоподобностью и отправляют письма с очевидно "левых" адресов, как правило, там набор случайных символов. То же касается и самого сайта: сравните его с оригиналом, и если есть разница хоть в одном символе (например, boooking.com) – это мошенники.

В письме от мошенников, как правило, есть орфографические и пунктуационные ошибки. Также если есть ощущение, что текст переведен автоматическом переводчиком, – это тоже ловушка.

Практически каждое турагентство или туроператор имеет свою страничку в соцсетях. Если она создана недавно, отзывов нет или почти нет, а на те, которые есть, компания не реагирует, то стоит насторожиться. Проверить, реально ли такой туроператор существует, можно на сайте Единого Федерального реестра туроператоров.

Если перевести деньги вам предлагают на чью-то личную банковскую карту, Яндекс.кошелек или PayPal – это уже даже не звоночек, а колокольный перезвон, что тут что-то не так. Один из самых безопасных методов оплаты – платеж с карты c указанием защитного кода CVC. Однако даже в этом случае стоит проверить все остальное, так как мошенники вполне могут оказаться виртуозами своего дела.

Что делать, если все же обманули?

Сохранить все чеки, номера карт и счетов, на которые переводили деньги, принтскрины с переписками с продавцом и отнести все это в полицию, так как речь идет об уголовном преступлении. Вернуть деньги, которые вы добровольно перевели другому человеку, обычно непросто, но чем больше доказательств, тем больше шансов, что мошенников удастся найти.