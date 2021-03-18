Лето по кешбэку: куда выгоднее съездить по программе Ростуризма

В ночь с 17 на 18 марта стартует третий этап программы Ростуризма. По России снова можно будет покататься со скидкой 20%. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказывает, как использовать возможности туристической программы с умом и получить максимум впечатлений за меньшие деньги.



Первый этап был проведен с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря 2020 года, а на третий у Ростуризма большие планы. Ожидается, что по сравнению с весной и летом предложением воспользуется в два раза больше россиян.

Условия не изменились: купить тур, круиз или забронировать гостиницу можно до 15 июня, а отправиться в путешествие – до 20 июня, так что в распоряжении экономных туристов почти вся весна и начало лета. Вернуть можно будет, как и прежде, до 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

В эпоху агрегаторов и доступных сервисов бронирования многие путешественники скептически относятся к покупке путевки, рассуждая так: "Зачем? Я сам выберу и забронирую то, что мне нужно, без посторонней помощи". Однако в ряде случаев именно организованный тур становится лучшим решением.

Куда поехать?

Имеет смысл выбирать тур, когда речь идет о популярном туристическом направлении. Если вы хотите летом "пожариться" на Черном море, то вас каждый день ждут чартеры, отправляющие бледных граждан за загаром и витамином D. Чем больше объемы бронирования, тем охотнее отели идут на уступки и снижают цены для туроператора. Так что сэкономить можно существенно.

Горящие туры – вариант для самых азартных и легких на подъем. Собраться придется быстро, вылет может быть не самым удобным, а отель – не совсем по вашему вкусу, но невысокая цена в таких случаях компенсирует многое.

Цены на туры на море этим летом начинаются от 24 тысяч рублей. За эти деньги вы вдвоем улетите в Адлер на неделю и будете жить в гостевом домике в 200 метрах от пляжа. Для сравнения: билеты на самолет на те же даты обойдутся от 12 тысяч туда и обратно на человека, так что экономия уже очевидна.

Организовать путешествие самостоятельно проще всего, если вы отправляетесь в другой город или на курорт с доступными благами цивилизации: транспортом, общепитом, магазинами и развлечениями. Для поездок на природу и в регионы с менее развитой привычной инфраструктурой оптимальным решением будет тур: для вас как минимум организуют трансфер и поселят в удобно расположенном отеле, а также в большинстве случаев предложат услуги гида, который хорошо ориентируется на местности и покажет все самое интересное.



Как и в случае с пляжным отдыхом, сэкономить здесь получится на популярных направлениях. Например, недельный отдых на Алтае летом будет стоить от 32 тысяч рублей. В эту сумму включен перелет на двоих туда и обратно, а также проживание в скромном отеле на берегу реки и завтраки.

За более интересными впечатлениями стоит ехать в авторские туры, которых сейчас, при закрытых границах, появилось очень много. Такие программы уже включают в себя трехразовое питание, экскурсии по озерам (например, по Телецкому), пещерам, самым "открыточным" видам и часто дополнительное веселье в виде покатушек на моторафтах. Стоит это удовольствие от 45 тысяч рублей с человека.

Неделя в спа-отеле Кавказских Минеральных Вод тоже обойдется довольно бюджетно при покупке тура – от 35 тысяч рублей на двоих. Туда включены перелет и проживание в стандартном двухместном номере. Джип-тур по Северной и Южной Осетии в мини-группе с посещением водопадов и старинных горных аулов на неделю будет стоить уже от 70 тысяч рублей с человека.

Кроме того, в России есть места, куда попытка приехать без провожатых станет сложным квестом. Одно из таких мест – Курильские острова. Добраться до Курил трудно, но еще труднее выбраться, так как весь транспорт завязан там на погодных условиях.

Для посещения понадобится специальный пропуск, который выдает Сахалинское отделение береговой охраны ФСБ, а инфраструктура на островах не сравнится с материковой. Тур на Курилы – дорогое удовольствие, две недели обойдутся от 75 тысяч рублей с человека, не считая авиабилетов до Южно-Сахалинска и обратно, но красоты местной природы определенно компенсируют весь прочий дискомфорт.

Цены на все упомянутые туры установлены туроператорами. Если из них вычесть еще 20%, которые вернутся по программе туристического кешбэка, то экономия получается существенной. Так что, возможно, для ряда туристов это шанс отправиться в путешествие, которое раньше было не по карману.

