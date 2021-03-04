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Туризм

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Где в России можно почувствовать себя как за границей

туризм

Когда будет возможно путешествовать по другим странам – непонятно. Однако в нашей стране есть несколько мест, где можно на минуточку представить себя в малоэтажной Германии или на суровых исландских пляжах. Зачем российские архитекторы так отчаянно копируют заграницу – это отдельный вопрос, но в качестве идеи "куда бы съездить в России, где еще не все были" вполне подходит.

Фото: Анастасия Комардина

Рязань: Германия и Норвегия
В центре Рязани есть Мюнстерская улица. Фасад практически полностью скопирован с улиц города Мюнстера в Германии, который с 1989 года является городом – партнером Рязани. Выглядит довольно похоже: местами как откровенный новодел, но вполне годится для того, чтобы обмануть всех подписчиков в Инстаграме: "Закрытые границы? Нет, не слышал".

Здесь же недалеко, в Рязанской области, есть и своя маленькая Норвегия. Туристический комплекс "Рыбацкая деревня" в деревне Шумашь изначально был обычной турбазой для любителей отдохнуть на природе. Однако окружающие красивые пейзажи с озером и лугами настолько похожи на скандинавские, что было решено сделать все "как в Норвегии". Получилось очень красиво и очень похоже – там даже нет заборов!

Фото: depositphotos/ArtyomMirniy

Йошкар-Ола: Бельгия и Нидерланды
В столице Республики Марий Эл особенно неравнодушны к красотам европейских городов, поэтому здесь решили не мелочиться. Одну из набережных "срисовали" с бельгийского города Брюгге, а вторую – с Амстердама. Кроме того, здесь есть свой Московский Кремль, Спасская башня, итальянский садик красных кленов, баварский замок Нойшванштайн и памятник Грейс Келли и князю Монако Ренье III.

Весь этот интернациональный коктейль – инициатива мэра города, который, судя по всему, решил построить в Йошкар-Оле все достопримечательности, которые ему нравятся. Большинству местных жителей этот архитектурный фьюжн тоже по душе, поэтому, вероятно, это еще не предел.

Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Таганрог: Европа
Центр Таганрога мог бы выглядеть как симпатичная российская провинция чеховских времен, но местные городские власти решили иначе и построили здесь маленькую Европу. "Европейский квартал" – так называется небольшой район в центре города, который мимикрирует сразу подо все европейские столицы. Впрочем, квартал – это довольно громкое название, в действительности это небольшая улочка длиной несколько сотен метров, но выглядит вполне симпатично.

Этот заграничный уголок в Таганроге напоминает сразу все европейские города: Париж, Амстердам, местами исторический центр Рима или Барселоны. Сама улица очень узкая, дома из красного кирпича, острые крыши и обязательно башня. Несмотря на то что это новодел, от настоящей Европы почти не отличить, особенно вечером в новогодние праздники, когда повсюду горят огоньки, пахнет глинтвейном и разной выпечкой.

Фото: depositphotos/ILYA79

Рыбинск: тоже Европа
Красная площадь в Рыбинске в XIX веке носила название Торговая, куда в те времена съезжались купцы, чтобы торговать тканями, мукой и прочими нужными в хозяйстве вещами. Несколько лет назад эту былую славу и заодно облик площади решили вернуть: положили тротуарную плитку образца той эпохи, установили скамейки и фонари. Памятник Ленину решили не убирать, так что площадь теперь выглядит по меньшей мере своеобразно.

Фото: Анастасия Комардина

Владимирская область: остров Пасхи, Чили
Во Владимирской области стоит истукан, который выглядит куда более зловеще, чем знаменитые истуканы на острове Пасхи в Чили. "Колокшинский истукан" расположен прямо на берегу, в месте впадения Колышки в Клязьму, он полностью сделан из бетона, и у него есть не только голова, но и рука и нога. Голова этого парня украшена короной, которая здесь не только для красоты, но и служит ограждением смотровой площадки, забраться на которую можно по специальной лестнице.

Особенно жутковатым это сооружение делает то, что монумент установили здесь в память об утонувших здесь туристах.

Фото: depositphotos/mariakray

Кабардино-Балкария: Франция
В предместье села Черная Речка в Кабардино-Балкарии есть настоящий французский замок в романском стиле. Он выглядит как с картинки из фильмов о мушкетерах: выстроен из крепостных стен, окружен огромными виноградниками, а рядом расположено искусственное озеро. Владелец всей этой красоты еще в 1990-е годы хотел, чтобы в России появилось настоящее виноделие «как в Европе», и начал со строительства замка. Впрочем, с вином у него тоже все получилось: в замке сегодня находится винодельня, в виноградниках выращивают шардоне и каберне-совиньон, а попробовать сделанное здесь «Шато-Эркен» можно в дегустационном зале замка. Внутри он выглядит не менее роскошно, чем снаружи.

Фото: depositphotos/raagoon@gmail.com

Камчатка: Исландия
Во-первых, там тоже есть гейзеры, а во-вторых, в получасе езды от Петропавловска-Камчатского расположен Халактырский пляж. Он покрыт черным вулканическим песком и выглядит так же готично, как вулканические пляжи Исландии. С берега можно увидеть и сами вулканы, один из которых – Авачинский – и «ответственен» за этот черный песок: именно благодаря его извержению здесь появился этот пляж.

Васильева Екатерина

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