Названы самые странные блюда русской кухни

Во многих российских регионах есть довольно необычные блюда, и опытные гурманы едут туда специально, чтобы их попробовать. Наш обозреватель Екатерина Васильева рассказывает о самых странных из них.



Говоря об исконно русских деликатесах, в первую очередь на ум приходят кулебяки, уха, окрошка и пожарские котлеты. Есть еще региональные вкусности: татарские эчпочмаки, башкирский бешбармак, донская уха и сибирские (или уральские) пельмени. Все это, бесспорно, очень вкусно, но курником и щучьими котлетками удивить уже можно даже не каждого иностранца.

Салат из стеблей лопуха (Сахалин)

Лопух для сахалинцев – как картошка для белорусов, из него опытная хозяйка может приготовить обед из трех блюд. Лопухи на Сахалине вырастают до двух метров в высоту, и в кулинарии особенно ценятся его стебли. Молодые зеленые стебли собирают, режут на небольшие кусочки, кипятят, а потом обжаривают в масле.

Считается, что холодным это блюдо вкуснее, поэтому жареные стебли остужают, заправляют соевым соусом, посыпают кунжутом и едят как салат. Сами сахалинцы уважают его как самостоятельное блюдо, но неподготовленным туристам рекомендуется с рисом. Вместо лопуха можно взять папоротник и поджарить его с чесноком, но тогда это будет уже хабаровское блюдо.

Талкыш калеве (Казань)

Это татарское блюдо – тот самый случай, когда продукты самые простые, в технологии приготовления ничего сложного, но на выходе получается истинное волшебство, приготовить которое правильно под силу только опытным кулинарам.

Талкыш калеве – это медово-сахарная карамель в форме пирамидки. Самое сложное в приготовлении этого десерта – растянуть сваренную карамель в тонкие ниточки, которые потом укладываются в форму и своим видом напоминают сахарную вату. Карамель очень тяжелая, растягивать ее долго и трудно, нужна немалая физическая сила, поэтому в Татарстане это блюдо редко готовят в одиночку.

Однако вся трудоемкость процесса с лихвой оправдывается результатом. Получается очень нежная сладкая субстанция, которая сначала похожа на халву, а потом во рту превращается в ириску. Чисто магия!

Варенье из сосновых шишек (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Сибирь)

Сначала есть варенье из шишек (почти из дерева!) немного боязно, но если распробовать, то оторваться от него уже сложно. Внешне оно похоже на жидкий мед, вкусно пахнет смолой и чуть-чуть горчит. Кстати, шишки тоже можно есть: разварившись, они становятся мягкими и сочными, чем-то напоминают конфеты.

Ток-чок (Алтайский край)

Местная сладость, немного напоминающая марципан. Ток-чок делают из жареных кедровых орехов, меда, талкана (измельченных зерен ячменя). Из всего этого замешивается тягучая паста, а потом из нее лепятся фигурки. Фигурки обычно символизируют что-нибудь хорошее: медведь – силу, черепаха – мудрость.

Чай с солью и маслом (Калмыкия)

Пить соленый чай с маслом придумали в Центральной Азии очень давно. Попробуй-ка пасти овец на холодном ветру весь день без перерыва на обед! Чай в таких условиях – оптимальное решение, сам по себе он бодрит, масло добавит калорий и сделает напиток сытнее, а соль поможет поддержать в нормальном состоянии водно-солевой баланс. Буряты вместо чая пьют кофе с маслом и солью. Готовится так же, а смысл напитки в том же: быстро снабдить организм калориями и подзарядить человека.

Эскимосское мороженое (Чукотка, Магадан)

Суровые северные народы делают мороженое не на молоке и сливках, а на моржовом или оленьем жире. Жир растапливают на огне, а потом в эту жижу кладут ягоды (обычно морошку и калину) – как в обычное мороженое. Особо отчаянные гурманы добавляют туда еще рыбу или мясо. Да, вместе с ягодами.

Хреновина (Урал, Сибирь, Поволжье)

Если честно, ничего особенно экстремального в хреновине нет, но блюдо с таким названием быть в этом списке должно обязательно. Это приправа из протертых помидоров, хрена и чеснока, по желанию можно добавлять перец, пряности и прочее. Так что готовить хреновину можно практически как угодно, что вполне оправдано ее названием.

Копальхен (Чукотка)

Рецепт чукотского копальхена вполне достоин фильма Квентина Тарантино. Для начала нужно где-то добыть моржа, тюленя или оленя. Можно также кита (если повезло) или утку (если не очень повезло). Несколько дней несчастное животное предлагается не кормить, чтобы в кишечнике не осталось ничего лишнего, а потом задушить, не повредив шкуру. Затем мертвая туша несколько месяцев лежит в болоте, засыпанная торфом, после чего достается, замораживается (опционально), нарезается тонкими ломтиками и подается на стол. Пахнет копальхен, что ожидаемо, специфически, для неподготовленного человека это блюдо может быть небезопасно из-за трупного яда.