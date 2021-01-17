Как мы будем путешествовать в 2021 году: от осторожного прогноза к самому смелому

Когда можно будет спокойно поехать отдыхать за границу? Нужно ли для этого делать прививку? А тест? Насколько вся эта "предполетная подготовка" будет трудоемкой, непрозрачной и утомительной? Не проще ли на Байкал? Или на Байкал тоже будет сложно? Ответы на основные вопросы о перспективах туризма в 2021 году искала наш обозреватель Екатерина Васильева.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По данным Ассоциации туроператоров России, число выезжающих за рубеж туристов сократилось с марта 2020 года на 70%. Для туристического бизнеса это угрожающая цифра, и можно предположить, что быстро индустрия от такого не оправится.

Эксперты предполагают три возможных сценария развития событий на туристическом рынке:

Первый – пессимистичный. Все как в 2020: ситуация не улучшается, большинство границ по-прежнему закрыты. Не исключена новая волна роста заболеваемости, и тогда ограничения будут ужесточаться.

Второй – более оптимистичный. Все зависит только от вакцинации и договоренностей между странами о взаимном признании ее результатов. Никакой второй волны и прочих сдерживающих факторов нет. К 2022 году большинство границ уже открыты.

Третий – оптимистичный, он же смелый и маловероятный. Вакцинация проходит стремительно, страны без проблем договариваются об иммунных паспортах единого образца, и уже в апреле для нас открыта Европа и многие другие страны.

Ростуризм утверждает, что выездной туризм начнет "оживать" не раньше лета 2021 года при условии, что не случится ничего непредвиденного вроде второй волны. К допандемийным же объемам сфера туризма вернется не раньше 2024 года.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все вопросы решит вакцина?

Туроператоры и другие эксперты туристического рынка солидарны в том, что второй и третий сценарии будут возможны только при условии массовой вакцинации граждан. Повод быть оптимистами есть, у израильтян уже почти получилось: с 17 января всем вакцинированным гражданам страны будут выдавать специальные электронные сертификаты. Поехать в любую точку мира с ними пока нельзя, так как другие страны должны сначала признать действительность этого документа, но по возвращении домой сидеть на карантине не придется.

Активно обсуждается и создание такого сертификата в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его "медицинской необходимостью". Планируется, что сертификат будет действовать на территории всего Евросоюза, и граждане, получившие вакцину, смогут беспрепятственно путешествовать в его пределах.

В других странах, включая Россию, вакцинация тоже идет полным ходом. Со 2 января на сайте Госуслуг можно получить соответствующий сертификат – "паспорт вакцинированного" и рассчитывать, тем самым, на некоторые послабления: разблокируют социальные карты, вернут бесплатный и льготный проезд студентам и другим категориям населения, которым он положен, а на Сахалине разрешат ходить без масок. Вопрос о признании этого документа на международном уровне также на повестке.

Что будет с ценами на путешествия?



Высока вероятность того, что все подорожает. Отели будут вынуждены тратиться на соблюдение санитарных норм и повышать цены на проживание. Примерно также придется поступить и ресторанам: средства индивидуальной защиты стоят денег, а обеспечить полную посадку не получится, так как социальную дистанцию никто пока не отменял.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цены на перелеты тоже, вероятно, вырастут, в первую очередь, из-за повышенного спроса. Агрегаторы авиабилетов предполагают, что соскучившиеся по путешествиям люди отправятся за границу сразу, как только это станет возможным. По статистике "Авиасейлз", россияне уже сейчас довольно активно ищут билеты. В топе запросов ожидаемо Турция, ОАЭ и Танзания, также в десятку самых популярных попали Таиланд, Мальдивы, Египет и Куба. Однако покупать пока не спешат – оно и понятно, ситуация очень нестабильная.

Другие эксперты предполагают, что повышенного спроса не будет, и цены на билеты останутся на прежнем уровне. Это связано с тем, что доходы у россиян за время пандемии существенно сократились, и многим какое-то время будет не до путешествий даже при открытых границах. Также стоит учитывать психологический момент: за год многие отвыкли от путешествий и испытывают тревогу при посещении многолюдных мест. Перебороть ее может быть не просто.

На психологическое восстановление туристов и возвращение к путешествиям как к чему-то привычному и понятному потребуется время. Не исключено, что некоторые предпочтут дождаться момента, когда ситуация максимально прояснится, будут придуманы и "обкатаны" понятные алгоритмы, а поездка в другую страну не будет сложным квестом без гарантии успеха.