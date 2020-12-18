Что дает статус новогодней столицы и почему на 2021 год выбрали Калугу

Калуга выиграла "Хрустальную снежинку" – символ новогодней столицы. В прошлом году город принял ее у Рязани, а в следующем передаст Нижнему Новгороду. Чего же в этом статусе больше – хлопот или почета? Почему российские города всерьез стремятся получить эту "снежинку" – разбиралась наш обозреватель Екатерина Васильева.

"Новогодняя столица" – проект министерства культуры России, направленный на развитие внутреннего туризма в нашей стране. Первую новогоднюю столицу выбрали в 2012 году, ею стала Казань. Следующей была Вологда, потом Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, в этом году – Калуга.

Главная причина на поверхности: российским регионам нужно привлекать туристов. Министерство культуры утверждает, что во всем мире развивается именно событийный туризм и фактор проведения какого-то мероприятия часто становится решающим. Грубо говоря, уже мало кто хочет просто в Санкт-Петербург или Сочи, нужны какие-то дополнительные завлекалочки: фестиваль, концерт или марафон. Все больше людей склонны планировать свои поездки под конкретные события, а не под утвержденные даты отпуска.

Статус новогодней столицы – это дополнительный повод пригласить туристов и показать им, чего хорошего в регионе, а также повод привлечь инвесторов и поработать над туристической инфраструктурой, что в конечном итоге также работает на увеличение туристического потока. Города, которые уже успевали побывать новогодними столицами, говорят, что в целом схема работает.

Как выиграть?

Главная обязанность новогодней столицы – в течение одного-полутора месяцев качественно развлекать туристов и местных жителей. Получить этот статус можно, только выиграв соответствующий конкурс. Эксперты, принимающие заявки, учитывают целый ряд факторов: хорошо развитые культурные учреждения, наличие площадок, которые вместили бы большое количество людей, и опыт организации масштабных развлекательных мероприятий.

Также учитываются готовность региона финансово участвовать в проекте и хорошо продуманные и подготовленные программы развлекательных мероприятий. Просто новогодний концерт и ярмарка не прокатят – нужно что-то действительно необычное и оригинальное. Желательно связать события со спецификой региона, чтобы со всех сторон показать его туристические возможности. Если пока нет готовых программ, подойдут и проекты на уровне идеи. Главное условие, чтобы они были реализуемыми и действительно интересными и новыми.

Какой профит?

Схема работает: туристы на праздники довольно охотно едут в новогоднюю столицу. Например, в Вологодскую область в 2010 году приезжали около 1,5 миллиона туристов в год (для сравнения: в 2009-м – 1 миллион 360 тысяч, в 2008-м – 1 миллион 330 тысяч), а в 2013 году, когда Вологда получила "Хрустальную снежинку", эта цифра увеличилась до 2 миллионов 100 тысяч и с каждым годом продолжает расти. Одну только Вологду в 2013 году посетили более 130 тысяч туристов, а в 2017 году – уже 700 тысяч.

В первый год такого повышенного спроса даже не хватило вагонов поездов для всех желающих – пришлось в срочном порядке запускать дополнительные. Не сразу справилась с наплывом туристов и карельская Сортавала: всем желающим не хватило места в отелях, туристам пришлось размещаться в соседних регионах, а кое-кому даже в Финляндии. После праздников эту проблему начали решать – нашлись инвесторы для строительства отелей в Сортавале.

Что будет в Калуге?

Калуга, которая стала новогодней столицей в этом году, тоже готовится произвести на туристов приятное впечатление. Праздничная программа начнется 12 декабря и закончится сразу после новогодних каникул – 9 января.

Мероприятия будут проходить каждый день, программа уже готова и размещена на официальном сайте новогодней Калуги. В числе прочего планируются торжественный парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза (да, здесь теперь тоже будет свой терем) и два гастрономических фестиваля: один – с едой, другой – с напитками.

Из необычных решений весь город к Новому году будет оформлен в стиле ретрофутуризма в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, которое состоится в наступающем году. Все оформление калужских улиц будет напоминать о космических достижениях эпохи СССР. По крайней мере, на это рассчитывают архитекторы и их команда.

Специально к празднику для туристов разработаны новые маршруты (продолжительность – от одного дня) с посещением природного заповедника с зубрами, резиденции Снежной королевы, колыбели космонавтики, знаменитой усадьбы Золотаревых и других памятных мест.

Сам факт статуса новогодней столицы не гарантирует почета и пользы. А вот шанс показать туристам свой регион с лучшей стороны – это уже дорогого стоит. Турист наверняка вернется туда, где ему было хорошо, вкусно и весело, заодно и друзьям расскажет. И тем более расскажет, если не понравилось.

