Вкуси Руси: самые нарядные терема, до которых можно добраться из Москвы

Границы по-прежнему приоткрыты только чуть-чуть, и выдумывать новые идеи для путешествий становится все сложнее. Мы подумали и придумали все за вас. В рамках проекта "Самое время изучить родные края" предлагаем наиболее колоритное из всех возможных путешествий: поездки к настоящим русским теремам. В некоторых из них можно даже пожить! О самых красивых теремах и их обитателях рассказывает наш обозреватель Екатерина Васильева.

Лесной терем в Асташове

Где: Костромская область, 8-9 часов на поезде (есть ночной) или 540 километров по Ярославскому шоссе



Самый известный терем, до которого можно доехать из Москвы. Более века назад его построил предприимчивый крестьянин Мартьян Сазонов, который мотался на заработки в Санкт-Петербург, смог там неплохо заработать и отгрохал себе целый особняк. Свой новый дом Мартьян украсил русской резьбой по дереву, венецианской штукатуркой и финскими изразцами: звучит слишком фьюжен, но выглядит и по сей день действительно роскошно.

Деревня, в которой терем был построен изначально, давно исчезла, и сегодня этот особняк находится в буквальном смысле посреди ничего в глуши. Тем не менее туристов здесь всегда много. Это один из немногих памятников архитектуры такого масштаба, на который можно не только смотреть, в нем можно и пожить. Все экспонаты разрешено трогать руками: в тереме сейчас отель, есть баня, а также русская печка, самовар и прочие конфетки-бараночки. Номера обычно забронированы на месяцы вперед, а по выходным сюда можно приехать на экскурсию.

Усадьба Беляева

Где: Нижегородская область, поселок Воскресенское



В начале ХХ века лесопромышленник Сергей Никанорович Беляев построил себе красивый особняк с резными наличниками, карнизами и башенками. Изначально были еще и балконы, но до наших дней они, к сожалению, не дожили. Зато внутреннее убранство сохранилось в целости и сохранности: гостиная с пианино и старинными потолками, остались также ворота, терраса с видом на реку Ветлугу и куча разных любопытных старинных вещиц, которые обычно хранятся в сельских домах: книги, керосиновые лампы, портреты вождей и прочее.

Сегодня в этом тереме располагается Воскресенский краеведческий музей, сюда можно приехать на экскурсию.

Летняя дача Бугрова

Нижегородская область, город Володарск



Этот яркий двухэтажный терем, похожий на пряничный домик, построил в 60-е годы IX века крупный меценат и хлебопромышленник Николай Александрович Бугров. Примерно в то же время тут появилось несколько паровых мельниц, модернизировали производство муки, и к концу IX века Бугров стал главным поставщиком хлеба для русской армии. Летняя дача понадобилась ему, чтобы лично следить за производством и контролировать работу.

Революция нанесла огромный ущерб терему. Был уничтожен парк, фонтаны, внутреннее убранство комнат тоже, к сожалению, не сохранилось, а в самом особняке обосновался дом пионеров. В 2007 году терем начали восстанавливать, и сегодня в нем располагается музей, где можно увидеть экспонаты, связанные с мельничным производством и жизнью старообрядцев IX века, в частности с семьей самого Николая Бугрова.

Кулебакский "Теремок"

Где: Нижегородская область, город Кулебаки



Нижегородская область богата на памятники русского деревянного зодчества, еще один из них – со шпилем и резными украшениями – находится в городе Кулебаки. Он был построен в 1897 году как дом для народных развлечений при Кулебакском горном заводе и сразу же был назначен самым красивым особняком в округе.

В 1917 году именно здесь провозгласили советскую власть в регионе, а с 1982 года тут располагался Музей революционной, боевой и трудовой славы металлургов, который позже переименовали в Музей истории и краеведения.

Сегодня этот терем можно посетить с экскурсией, особенно музей гордится коллекцией чучел животных и птиц. Есть даже чучела пингвинов, которые подарили музею советские исследователи Арктики и Антарктики. Кроме чучел, тут можно увидеть убранство крестьянской избы конца IX – начала XX века, большинство экспонатов сюда принесли местные жители из своих домов.

Усадьба "Талашкино"

Где: Смоленский район, поселок Фленово



В 18 километрах к югу от Смоленска находится еще один пряничный домик – бывшая усадьба Тенишевых. Из этой семьи наиболее известна Мария Клавдиевна Тенишева, художница, коллекционер и меценатка. Именно благодаря ей эта усадьба стала в свое время известна не только в России, но и в Европе. В художественном центре, организованном Марией Клавдиевной, бывали в свое время художники Илья Репин и Михаил Врубель, композитор Игорь Стравинский, певец Федор Шаляпин и многие другие. Все они в один голос признавались: в эту усадьбу приятно не только приезжать погостить, но и оставаться на некоторое время поработать, – такая творческая там царила атмосфера.

Сегодня в усадьбе Тенишевых открыт музей, там выставлены акварели Михаила Врубеля, керамика Николая Рериха и другие экспонаты, созданные руками именитых гостей.