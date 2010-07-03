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Туризм

12:14

Вкуси Руси: самые нарядные терема, до которых можно добраться из Москвы

туризм регионы

Границы по-прежнему приоткрыты только чуть-чуть, и выдумывать новые идеи для путешествий становится все сложнее. Мы подумали и придумали все за вас. В рамках проекта "Самое время изучить родные края" предлагаем наиболее колоритное из всех возможных путешествий: поездки к настоящим русским теремам. В некоторых из них можно даже пожить! О самых красивых теремах и их обитателях рассказывает наш обозреватель Екатерина Васильева.

Лесной терем в Асташове
Где: Костромская область, 8-9 часов на поезде (есть ночной) или 540 километров по Ярославскому шоссе

Фото: vk.com/astashovo

Самый известный терем, до которого можно доехать из Москвы. Более века назад его построил предприимчивый крестьянин Мартьян Сазонов, который мотался на заработки в Санкт-Петербург, смог там неплохо заработать и отгрохал себе целый особняк. Свой новый дом Мартьян украсил русской резьбой по дереву, венецианской штукатуркой и финскими изразцами: звучит слишком фьюжен, но выглядит и по сей день действительно роскошно.

Деревня, в которой терем был построен изначально, давно исчезла, и сегодня этот особняк находится в буквальном смысле посреди ничего в глуши. Тем не менее туристов здесь всегда много. Это один из немногих памятников архитектуры такого масштаба, на который можно не только смотреть, в нем можно и пожить. Все экспонаты разрешено трогать руками: в тереме сейчас отель, есть баня, а также русская печка, самовар и прочие конфетки-бараночки. Номера обычно забронированы на месяцы вперед, а по выходным сюда можно приехать на экскурсию.

Усадьба Беляева
Где: Нижегородская область, поселок Воскресенское

Фото: vk.com/novostinnov

В начале ХХ века лесопромышленник Сергей Никанорович Беляев построил себе красивый особняк с резными наличниками, карнизами и башенками. Изначально были еще и балконы, но до наших дней они, к сожалению, не дожили. Зато внутреннее убранство сохранилось в целости и сохранности: гостиная с пианино и старинными потолками, остались также ворота, терраса с видом на реку Ветлугу и куча разных любопытных старинных вещиц, которые обычно хранятся в сельских домах: книги, керосиновые лампы, портреты вождей и прочее.

Сегодня в этом тереме располагается Воскресенский краеведческий музей, сюда можно приехать на экскурсию.

Летняя дача Бугрова
Нижегородская область, город Володарск

Фото: visitnizhny.ru

Этот яркий двухэтажный терем, похожий на пряничный домик, построил в 60-е годы IX века крупный меценат и хлебопромышленник Николай Александрович Бугров. Примерно в то же время тут появилось несколько паровых мельниц, модернизировали производство муки, и к концу IX века Бугров стал главным поставщиком хлеба для русской армии. Летняя дача понадобилась ему, чтобы лично следить за производством и контролировать работу.

Революция нанесла огромный ущерб терему. Был уничтожен парк, фонтаны, внутреннее убранство комнат тоже, к сожалению, не сохранилось, а в самом особняке обосновался дом пионеров. В 2007 году терем начали восстанавливать, и сегодня в нем располагается музей, где можно увидеть экспонаты, связанные с мельничным производством и жизнью старообрядцев IX века, в частности с семьей самого Николая Бугрова.

Кулебакский "Теремок"
Где: Нижегородская область, город Кулебаки

Фото: vk.com/Кулебакский "Теремок"

Нижегородская область богата на памятники русского деревянного зодчества, еще один из них – со шпилем и резными украшениями – находится в городе Кулебаки. Он был построен в 1897 году как дом для народных развлечений при Кулебакском горном заводе и сразу же был назначен самым красивым особняком в округе.

В 1917 году именно здесь провозгласили советскую власть в регионе, а с 1982 года тут располагался Музей революционной, боевой и трудовой славы металлургов, который позже переименовали в Музей истории и краеведения.

Сегодня этот терем можно посетить с экскурсией, особенно музей гордится коллекцией чучел животных и птиц. Есть даже чучела пингвинов, которые подарили музею советские исследователи Арктики и Антарктики. Кроме чучел, тут можно увидеть убранство крестьянской избы конца IX – начала XX века, большинство экспонатов сюда принесли местные жители из своих домов.

Усадьба "Талашкино"
Где: Смоленский район, поселок Фленово

Фото: smolensk-museum.ru

В 18 километрах к югу от Смоленска находится еще один пряничный домик – бывшая усадьба Тенишевых. Из этой семьи наиболее известна Мария Клавдиевна Тенишева, художница, коллекционер и меценатка. Именно благодаря ей эта усадьба стала в свое время известна не только в России, но и в Европе. В художественном центре, организованном Марией Клавдиевной, бывали в свое время художники Илья Репин и Михаил Врубель, композитор Игорь Стравинский, певец Федор Шаляпин и многие другие. Все они в один голос признавались: в эту усадьбу приятно не только приезжать погостить, но и оставаться на некоторое время поработать, – такая творческая там царила атмосфера.

Сегодня в усадьбе Тенишевых открыт музей, там выставлены акварели Михаила Врубеля, керамика Николая Рериха и другие экспонаты, созданные руками именитых гостей.

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Васильева Екатерина

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