Названы блюда мировой кухни, которые вызывают больше всего споров

Каждое лето по всей нашей стране пылают станицы на предмет того, как правильно готовить окрошку. Ближе к Новому году начинаются другие непримиримые противостояния: вареное мясо или докторская колбаса в оливье, класть ли в селедку под шубой тертое яблочко или нет. Не утихают страсти и по поводу того самого правильного канонического рецепта "Наполеона". Наша страна не уникальна в беспощадности к инакомыслящим поварам. Свои кулинарные сражения есть практически в каждом государстве, в котором есть национальная кухня. Самые непримиримые противостояния – в колонке нашего обозревателя Екатерины Васильевой.

Испания: гаспачо



Холодный томатный суп – один из кулинарных символов Испании. Предмет неутихающих баталий – огурцы: нужно ли их класть в суп? Для сторонников и противников огурцов даже придумали специальные слова: conpepinista (за) и sinpepinista (против). Первые утверждают, что огурец придает свежести. Вторые же уверены, что огурец в каноническом гаспачо только все портит, там вполне достаточно сочетания трех сильных вкусов: помидоров, чеснока и оливкового масла.

Украина: борщ



Несмотря на то что украинцы почти договорились, что "сколько хозяек, столько и рецептов борща", каждая все равно считает настоящим именно свой. Поводов поссориться здесь масса: класть фасоль или нет, обязательна ли капуста, или без нее это свекольник, а не борщ, нужно ли обжаривать овощи (а если нужно, то на сале или на масле тоже сойдет?), а также имеет ли право суп называться борщом, если сварен на курином бульоне, или это оскорбительная подделка.

Италия: болоньезе



Начнем с того, что в Италии вообще не существует понятия "паста болоньезе". Мэр Болоньи Вирджинио Мерила не на шутку расстраивается, что это мифическое блюдо приписывают Болонье. Периодически он разворачивает в соцсетях просветительскую кампанию по этому поводу: "В Болонье изобрели тальятелле, тортеллини и лазанью, давайте лучше поговорим об этом!" Впрочем убеждать итальянцев не нужно: они и так не признают пасту болоньезе – так же, как и капучино после полудня. В ереси упорствуют обычно эмигранты, которых в Италии достаточно для того, чтобы посеять смуту в кулинарных традициях.

Рубленая говядина, тушенная с томатами в вине, – то, что мы привыкли называть "болоньезе" – во-первых, это мясной соус и называется "рагу а-ля болоньезе", а во-вторых, он совершенно не сочетается со спагетти, в этом итальянцы уверены всей страной.

А вот по поводу самого соуса уже есть разногласия: обязательно ли рубить мясо или можно взять фарш, подойдет свинина или телятина, а в Калабрии пошли дальше всех и делают рагу из колбасы.

Франция: луковый суп



История французского лукового супа довольно известна. Его впервые приготовил придворный повар короля Луи XV, когда обнаружил, что в доме нет ничего, кроме лука, масла и вчерашнего шампанского, и неожиданно получился шедевр. Самые горячие споры ведутся на предмет выбора лука. Одни повара утверждают, что лучше всего подходит красный, потому что он дает самый "правильный" темный цвет, другие возражают, что нужно выбирать сладкие сорта, потому что они лучше карамелизуются. Менее кровавые, но тоже серьезные противостояния касаются алкоголя: нужен ли там херес и можно ли приготовить суп вообще без вина (или так делали только нищие французские крестьяне в эпоху Луи XV).

Россия: окрошка



И наконец самый главный кулинарный спор в нашей стране: на чем готовить канонически верную окрошку? Принято считать, что существуют два противоборствующих лагеря: адепты кваса и кефира. Однако в последние годы были замечены также маргинальные группировки вроде движения за минералку или айран, а также узкая прослойка буржуазии, которая предпочитает окрошку на брюте.

Президент РФ Владимир Путин сообщил летом 2019 года, что больше любит окрошку на квасе, но мы-то знаем, что даже мнение лидера страны вряд ли положит конец вечному спору.