Лететь нельзя остаться: светят ли нам в этом году новогодние путешествия?

Пора планировать новогодние праздники, но как это делать в 2020 году – совершенно непонятно. Границы то приоткрывают, то закрывают обратно, ходят тревожные слухи о второй волне. И все это на фоне очень негуманно растущего курса евро. Что делать и куда бежать? Есть ли смысл планировать путешествия на новогодних каникулах? Ситуация меняется каждый день, и летний сезон уже показал, что многие привычки, которыми мы обзавелись за весь наш опыт путешествий, придется пересмотреть. Разбираемся, как по максимуму снизить риски, не потерять деньги и построить планы, которые не порушатся.



Куда можно поехать?

Для многих наших соотечественников 2020-й уже стал годом путешествий по России. И, чтобы максимально снизить риски остаться без поездки, на Новый год стоит нацелиться на Сочи, Карелию или Санкт-Петербург. Вероятность, что какой-то российский регион могут закрыть на карантин, сохраняется всегда, особенно это касается больших городов, но она намного меньше, чем в случае с путешествиями за границу.

По данным на октябрь 2020-го, российским туристам сейчас доступны Турция, Танзания, Египет, ОАЭ, Мальдивские острова, Греция, Великобритания и некоторые другие. Во многие из этих стран пока не получится добраться без пересадок, и почти везде есть ограничения на въезд разной степени строгости.

Практически в каждой стране нужно предъявить на границе отрицательный тест на коронавирус и медицинскую страховку. В некоторых (например, на Маврикии, который открывается для русских туристов с 1 октября) придется также посидеть 14 дней на карантине по приезде.

С 1 ноября также планируется открытие всех кубинских курортов, но там ситуация немного другая: при въезде не требуют тест и не сажают на карантин, только измерят температуру и обяжут носить маску. Будут ли делать ПЦР-тест всем въезжающим или ограничатся замером температуры, пока не известно, но многих туристов такая ситуация уже напрягает: не слишком ли беспечно там относятся к безопасности?

Что касается Европы, то тут пока рассчитывать не на что. Как известно, Россия открывает границы исключительно по принципу взаимности: если испанцы пускают нас к себе, мы начинаем пускать их. Список "безопасных" стран Евросоюз обновляет каждые две недели. К сожалению, согласно последнему из них, составленному в сентябре, Россия пока не считается страной с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Самые "легкие" для въезда сегодня – Турция и Абхазия. Путешествие в любую другую страну из разрешенного списка рискует превратиться в сложный квест. Во-первых, почти нет прямых рейсов и придется пересаживаться в Стамбуле. Во-вторых, сохраняется вероятность застрять на карантине по приезде или по возвращении. И в третьих, нет никаких гарантий, что и эти границы тоже не закроют.

Так что отправляться в новогоднее путешествие стоит, только если есть запас времени на сложный маршрут с пересадками и моральная готовность самоизолироваться по прибытии или по возвращении, если вдруг что.



Так ехать или нет?

В Турцию или Абхазию – ехать, если хорошо подумать (по возможности передумать и выбрать Дагестан – там тоже красивые горы и есть море). В другие страны – очень хорошо подумать, три раза и внимательно изучить все требования к въезжающим.

В любом случае стоит придерживаться короткого горизонта планирования и иметь на всякий случай пару запасных вариантов. Сейчас невозможно делать никакие стопроцентные прогнозы, это нужно принять как данность.

Наверное, это тот самый момент, когда имеет смысл пользоваться горящими предложениями. Купить тур за три дня до вылета – это и приключение, и экономия, и меньшая вероятность, что снова что-то случится с границами и правилами въезда.

Нервным и ответственным такой способ вряд ли подойдет, поэтому стоит максимально обезопасить себя от выброшенных на ветер денег. Бронировать гостиницу – только без предоплаты и по возможности с бесплатной отменой вплоть до дня въезда. Покупать авиабилеты только изначально возвратные – они будут не самыми дешевыми, но зато в случае отмены поездки вы их быстренько сдадите по правилам авиакомпании, а не будете долго и муторно доказывать, что не смогли полететь именно из-за коронавируса.



Кстати, многие авиакомпании идут навстречу путешественникам и уже сейчас предлагают недорогие возвратные тарифы, чтобы хоть как-то стимулировать покупку билетов.



Страховки тоже нужно купить все, какие будут предложены: от невылета, от задержки рейса, от несчастных случаев и прочего. Стоит недорого, а нервов экономит прилично!



Новые реалии: рекомендации по формату

Несмотря на то что страны потихоньку открывают границы, коронавирус, к сожалению, пока никуда не делся. И меры предосторожности какое-то время нам соблюдать придется – и чтобы без проблем въехать в другую страну, и чтобы обезопасить себя и окружающих.

Врачи рекомендуют ответственно подойти и к формату отдыха. Многолюдный отель и автобусные экскурсии толпами – сейчас не лучший выбор, а вот путешествия на природу – самое то. Во-первых, это красиво, а во-вторых, в лесу и горах гораздо проще соблюдать социальную дистанцию. Группы стоит выбирать поменьше, а лучше и вовсе путешествовать самостоятельно, многоэтажным отелям лучше предпочесть коттеджи, туристические базы или глэмпинги (кстати, очень модно).

Стоит быть готовым и к другим ограничениям:



Во время нахождения в аэропорту и в самолете придется всегда быть в маске, а кое-где обязывают надевать и перчатки;

Некоторые терминалы аэропортов будут закрыты;

Во многих крупных аэропортах всем входящим измеряют температуру, стоит быть готовым к очередям;

В целом все может быть медленнее, чем обычно, особенно если вам нужно сдать ПЦР-тест в аэропорту, так что на это тоже нужно закладывать время;

Закупиться в дьюти-фри удастся вряд ли, так как многие магазины сейчас закрыты. То же касается и ресторанов, работают далеко не все точки общепита и не везде.

Резюмируя: планировать путешествия можно. Однако стоит внимательно следить за повесткой, быть готовым к куче неудобств, иметь запас времени и на все формальности, и на сам отдых и по возможности не очень расстраиваться, если что-то пойдет не так и планы придется менять. Кстати, самое время забыть про примету "как встретишь, так и проведешь", потому что в 2019 году это точно не сработало: вряд ли мы дружно всем миром так экстремально встречали праздник, что этот год нам принес вот это.