Почему идеальные картинки в тревел-блогах уже никого не восхищают

В 2010 году появился Instagram, а вместе с ним безграничные возможности демонстрировать красивую жизнь хоть с балкона хрущевки. Желание подглядывать за роскошью появилось еще раньше, так что неудивительно, что эта социальная сеть очень быстро стала одной из самых популярных. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказывает, почему глянцевые картинки из путешествий не вызывают ничего, кроме раздражения.



С распространением Instagram наступил расцвет глянца в интернете. Правильный свет, например закат в солнечном Аликанте, номер люкс в отеле, роскошный ресторан, умопомрачительно красивый человек с идеальной кожей и белоснежной улыбкой, поедающий лобстера, которого ты вряд ли можешь себе позволить. Десять лет назад от такого контента было невозможно оторваться. Что же случилось? Почему сегодня нас это раздражает, а глянцевые тревел-блогеры все чаще становятся объектом шуточек?

Потому что это все неправда



В погоне за лайками блогеры потеряли чувство меры в ретуши фото. Убрать прыщ или мусорный бак из кадра – само собой разумеющиеся мелочи. Некоторые делают коллажи: вырезают и вставляют свое фото в нужный пейзаж или хотя бы добавляют в кадр летящих чаек, потому что с ними драматичнее.



Иногда фотографии бывают максимально неправдивыми уже на уровне идеи. На самом деле никто не работает с ноутбуком на лежаке на пляже (экран отсвечивает, а песок и соленая вода – смерть для гаджета). Никто не бегает босиком по лавандовым полям – это больно, а еще там пчелы.



А главное, никто не выглядит как суперзвезда в сухой футболке после трехчасового подъема на гору под палящим солнцем. И тем более неестественно на вершине труднодоступной горы смотрится развевающееся вечернее платье.



Потому что это сплошное разочарование



Фотографии блогеров не слишком реалистичны, поэтому по приезде в ту же самую страну туристов нередко ждет жесткое разочарование. Instagram не раз называли главным провокатором депрессии и комплексов неполноценности, но даже если до медицинских диагнозов дело не дойдет, расхождений между ожиданиями и реальностью наверняка не миновать.

Море, скорее всего, будет не таким бирюзовым, пляж – не факт, что настолько же чистым и безлюдным. Да даже шедевры Гауди в Барселоне в объективе профессионала выглядят куда более впечатляющими. В лучшем случае это чревато легким разочарованием, а в худшем – обесцениванием своего путешествия: "Другие отдыхают лучше и красивее, чем я".

Потому что это неинтересно



Идейных путешественников много, но и зарабатывать блогерам тоже нужно. Блогеров часто возят с собой туристические и другие компании, чтобы с их помощью продать новое направление. Такие поездки, как правило, очень насыщенны: нужно посмотреть город, съездить на экскурсии, продегустировать местную кухню и вино. Казалось бы, не работа, а мечта!

Однако в рамках такого тура обычно есть жесткие договоренности, какой контент и в каком объеме блогер обязуется выпустить. Сроки, как правило, сжатые, переварить все полученные впечатления за такое короткое время сложно. Приходится выдавать то, что есть: общие впечатления, причем исключительно позитивные (по контракту). Присмотреться, исследовать нетуристические места, познакомиться с местными и послушать их истории – на все это просто нет времени.



Поэтому никакого личного взгляда от таких публикаций ждать особо не стоит. Полезных рекомендаций, кстати, тоже: у блогера просто не было времени, чтобы стать экспертом по теме. Так что публикации из организованных поездок – это обычно общеизвестные исторические факты вперемешку с личными восторгами. Исключение: когда блогер здесь не впервые, уже действительно неплохо ориентируется и знаком с местными устоями и традициями.



Это неактуально



Если на заре существования Instagram картинки из чужой красивой жизни еще были в новинку и вызывали живой отклик, то в 2020 году они примелькались и надоели. Блоги, которые превратились в фестиваль самолюбования в погоне за лайками, уже мало кого впечатляют. В первую очередь потому, что они одинаковые и слишком уж "причесанные".

Красивый человек с идеальной фигурой в красивой одежде, принявший красивую позу в красивом месте, – все это давно ужасно скучно. Главный тренд в соцсетях сегодня – честность.



Модно позволять себе быть живым и с любой фигурой, говорить о разных чувствах, а не только о восторгах, рассказывать о провалах, о том, что у вас иногда нет денег, а вчера обезьяна украла чемодан.



Относиться к себе и своему делу легко и с юмором – вот что в тренде, а звериная серьезность, восторженные штампы и отфотошопленная реальность – это уже очень несимпатично. Даже картинки – это штука вторичная, главное – человеческие эмоции, реальная жизнь и личность в конце концов.



Люди устали от глянца. Они хотят видеть живых людей и искренние истории, а не постановочные фотосессии. Такие честные блогеры, к счастью, уже появляются. Распознать их довольное легко: у них обычно до 50 тысяч подписчиков, не бывает большого географического разброса (сегодня я в Сингапуре, а завтра в Барселоне), а фотографии (не отретушированные до неузнаваемости) несут в себе какую-то историю, а не только показывают, как автор восхитительно красив в закатных лучах сицилийского солнца.