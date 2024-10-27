Премьер Грузии заявил, что не собирается восстанавливать дипотношения с Россией

Фото: depositphotos/leo_altman

Грузия пока не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает News.ru.

Как он утверждает, страна следует политике президента, который старается соблюдать национальные интересы Грузии.

"Серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет", – добавил Кобахидзе.

Когда его спросили, не увеличивает ли отсутствие серьезных отношений с другими представителями международного сообщества вероятность установления дипотношений с Москвой, грузинский премьер-министр ответил отрицательно.

"Никаких планов на этот счет нет, потому что 10% территории (Абхазия и Южная Осетия) оккупированы РФ. Учитывая, что дипломатические переговоры пока только намечаются, мы решили, что выполним эти просьбы", – объяснил он.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Голосование прошло в мирной и спокойной обстановке.

По данным на вечер 26 октября, когда были обработаны данные с 99% участков голосования, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" лидировала на парламентских выборах страны. На тот момент фракции удалось заручиться поддержкой 54,2% голосов.

После публикации предварительных результатов выборов оппозиционные фракции "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" сразу же отказались признавать их, заявив о конституционном перевороте и узурпации власти. Последняя также объявила о начале акций непрерывных организованных протестов в стране с 27 октября.

Однако мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул, что оппозиционные партии в Грузии не пользуются поддержкой народа, поэтому у них не получится организовать в стране переворот или революцию.

