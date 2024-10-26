В Грузии оппозиция отказалась признавать итоги парламентских выборов

Фото: ТАСС/Александр Патрин

В Грузии оппозиционные фракции "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались признавать предварительные результаты состоявшихся 26 октября парламентских выборов, передает "Интерфакс".

"Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти. Мы не признаем итоги этих выборов", – заявил один из лидеров партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия.

Отмечается, что вскоре заявление о непризнании выборов могут сделать и другие оппозиционные партии страны.

Ранее глава ЦИК Грузии объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. После подсчета данных с более чем 97% участков правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" побеждает с 52,99% голосов. На втором месте идет оппозиционная партия "Коалиция за перемены" (11,2%).