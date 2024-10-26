26 октября, 23:59Политика
В Грузии оппозиция отказалась признавать итоги парламентских выборов
Фото: ТАСС/Александр Патрин
В Грузии оппозиционные фракции "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались признавать предварительные результаты состоявшихся 26 октября парламентских выборов, передает "Интерфакс".
"Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти. Мы не признаем итоги этих выборов", – заявил один из лидеров партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия.
Отмечается, что вскоре заявление о непризнании выборов могут сделать и другие оппозиционные партии страны.
Ранее глава ЦИК Грузии объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. После подсчета данных с более чем 97% участков правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" побеждает с 52,99% голосов. На втором месте идет оппозиционная партия "Коалиция за перемены" (11,2%).
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