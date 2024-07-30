Кобахидзе: при победе партии Саакашвили в Грузии откроется еще фронт против РФ

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Против РФ откроется второй фронт в Грузии при победе партии бывшего главы страны Михаила Саакашвили "Национальное движение" на парламентских выборах. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Теоретически, если мы допустим возвращение "Национального движения", мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было бы представить, то им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт", – приводит его слова грузинский "Первый канал".

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Оппозиционная партия бывшего президента Грузии "Единое национальное движение" объединилась с партией "Стратегия Агмашенебели" и создала новое политическое объединение под названием "Единство ради спасения Грузии".

Кобахидзе также заявлял, что власти страны не допустят ее "украинизации". По его словам, члены партии Саакашвили хотят, чтобы страна пошла по сценарию Украины.

До этого СМИ сообщали, что власти Грузии и России активно работают над восстановлением дипломатических отношений. В частности, по данным журналистов, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве.

