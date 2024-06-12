Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:35

Политика
Главная / Новости /

Mtavari Arkhi: власти Грузии готовятся к восстановлению дипотношений с РФ

Грузия готовится к восстановлению дипломатических отношений с Россией

Фото: depositphotos/leo_altman

Власти Грузии и России активно работают над восстановлением дипломатических отношений. Уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве. Об этом утверждает издание Mtavari Arkhi со ссылкой на источники.

Вместе с тем официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, по словам других источников издания, правящая партия "Грузинская мечта" вовсе отрицает подобные планы, считая необоснованным распространение какой-либо информации об открытии дипмиссии в РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя внесенный в грузинский парламент законопроект об иноагентах, заявил, что стабильная ситуация в Грузии – это то, что входит в спектр заинтересованности российской стороны.

До этого украинские власти потребовали от Грузии прекратить возобновленное в 2023 году авиасообщение с Россией, чтобы нормализовать отношения между Киевом и Тбилиси.

Новости мира: закон об иноагентах приняли в Грузии

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика