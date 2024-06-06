Вице-премьер Грузии Цулукиани: санкции против Тбилиси являются ошибкой США

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Введение санкций против грузинских чиновников является ошибкой со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявила вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани в интервью телеканалу "Имеди".

"Это является очередной ошибкой, которую, к своему и нашему сожалению, допускают США в отношении своих стратегических партнеров. Это не первая ошибка, наверное. Мы должны предполагать, что будут допущены и другие ошибки", – приводит ТАСС слова Цулукиани.

Она добавила, что правительство Грузии представляет проблему для Вашингтона, хотя грузинские власти никогда не делали шагов против этого стратегического партнерства.

"Мы будем преданы этому стратегическому партнерству и с терпением дождемся того дня, когда наш друг, те группы, которые находятся в Америке, решат поговорить с нами по-дружески и отказаться от финансирования революции", – заключила она.

6 июня США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии. По словам официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера, в первый ограничительный список вошли члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане.

До этого Миллер заявлял, что США собираются без промедления вводить визовые санкции в отношении Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния". Он вступил в силу в Грузии 3 июня.

Комментируя это событие, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятием закона об иноагентах Тбилиси одержал победу над "недоброжелателями". По его словам, страна таким образом сумела сохранить суверенитет и безопасность.