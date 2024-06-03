Госдеп: США введут визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

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США собираются без промедления вводить визовые санкции в отношении Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил в рамках брифинга глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он также уточнил, что на данный момент американские власти еще не объявили о будущих ограничениях официально.

"Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить", – подчеркнул Миллер.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Он напомнил, что глава государства Саломе Зурабишвили отказалась это сделать, в связи с чем данная обязанность была возложена на него. После этого документ полностью вступил в силу.

В середине мая грузинский парламент принял закон об иноагентах. Спустя некоторое время президент страны наложила на него вето и заявила, что этот закон "по своей сути и духу является российским".

В рамках голосования, которое состоялось 28 мая, парламентарии большинством голосов преодолели вето грузинского лидера. По словам Папуашвили, 84 члена парламента поддержали данное решение. О своем несогласии заявили лишь четверо из них.

После этого Евросоюз выразил сожаление в связи с этим решением грузинских властей. В ЕС подчеркнули, что этот закон противоречит основным ценностям объединения, а потому окажет негативное влияние на путь Грузии к Союзу.