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14 мая, 14:55

Политика

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Фото: 123RF/jackf

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении, сообщил его председатель Шалва Папуашвили. На портале органа можно было смотреть прямую трансляцию с заседания.

По словам спикера, 84 депутата поддержали инициативу, 30 – высказались против.

Обсуждение закона спровоцировало массовые протесты в Тбилиси. Происходили стычки между правоохранителями и митингующими. МВД Грузии сообщало о семи полицейских, пострадавших в результате беспорядков.

13 мая во время рассмотрения инициативы в парламенте произошла драка между депутатами. Спикеру Папуашвили пришлось прервать заседание.

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