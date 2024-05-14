14 мая, 14:55Политика
Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Фото: 123RF/jackf
Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении, сообщил его председатель Шалва Папуашвили. На портале органа можно было смотреть прямую трансляцию с заседания.
По словам спикера, 84 депутата поддержали инициативу, 30 – высказались против.
Обсуждение закона спровоцировало массовые протесты в Тбилиси. Происходили стычки между правоохранителями и митингующими. МВД Грузии сообщало о семи полицейских, пострадавших в результате беспорядков.
13 мая во время рассмотрения инициативы в парламенте произошла драка между депутатами. Спикеру Папуашвили пришлось прервать заседание.
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