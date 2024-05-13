МВД Грузии задержало на акции в Тбилиси 20 человек, в том числе граждан РФ и США

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Грузинская полиция задержала на акции против закона об иноагентах в Тбилиси 20 человек, в том числе одного россиянина и двух американцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Правоохранители подчеркнули, что, несмотря на их неоднократные призывы, а также заявления о необходимости повиновения полицейским, часть участников акции нарушила порядок, противостояла сотрудникам полиции и оскорбила их.

Их задержали по административным правонарушениям по статьям 166 и 173 УК Грузии. Среди них гражданин России 2002 года рождения и гражданин США 1995 года рождения. Еще один американец отказался сообщать информацию о своей личности и потребовал связаться с посольством своей страны.

Информация о задержании иностранцев предоставили посольству США и Швейцарии, при котором работает секция интересов России.

Из-за закона об иноагентах в Тбилиси проходят протесты. Одна из акций состоялась 30 апреля. Сотрудники полиции для разгона демонстрантов применили перцовый газ и водомет.

В то время грузинский парламент объявил красный уровень безопасности из-за попыток протестующих ворваться в здание. По данным Минздрава Грузии, не менее восьми человек пострадали во время митинга в ночь на 2 мая.

Служба государственной безопасности сообщила, что митингующие намерены парализовать транспортные узлы и забаррикадировать административные здания. По ее данным, цель организаторов протестов состоит в захвате власти насильственным путем, а мишенью являются сотрудники правоохранительных органов.

