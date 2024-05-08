СГБ Грузии: протестующие планируют парализовать транспортные узлы

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Митингующие против законопроекта об иноагентах в Тбилиси намерены парализовать транспортные узлы и забаррикадировать административные здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По ее данным, цель организаторов протестов состоит в захвате власти насильственным путем, а мишенью являются сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в ходе акций якобы применяются связанные с организацией "цветных революций" методы. К ним относятся запугивание, подкуп и инсценирование перехода на сторону участников протестов.

Служба отметила, что организаторы митингов также планируют провокации с привлечением грузинских добровольцев, которые участвуют в СВО на стороне Украины. Определенные лица пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев, объяснило ведомство. СГБ добавила, что их финансируют из-за рубежа.

"В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, воюющих на Украине", – указывается в заявлении.

Более того, как подчеркнула служба, участников акций тренируют иностранные инструкторы. Они дают задания организаторам по формированию хаоса и беспорядков.

"Они активно используют методы (сербской неправительственной организации. – Прим. ред.) "Канвас" и (американского предпринимателя. – Прим. ред.) Питера Акермана", – говорится в сообщении.

Из-за закона об иноагентах в Тбилиси уже несколько дней проходят протесты. Одна из акций состоялась 30 апреля. Сотрудники полиции для разгона демонстрантов применили перцовый газ и водомет.

В то время грузинский парламент объявил красный уровень безопасности из-за попыток протестующих ворваться в здание. По данным Минздрава Грузии, не менее восьми человек пострадали во время митинга в ночь на 2 мая.

