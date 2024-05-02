Протестующие в Грузии 10 минут безуспешно пытались поджечь российский флаг

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Протестующие на митинге в Тбилиси около 10 минут пытались поджечь флаг России, однако не справились с этим. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Митингующие привязали флаг России к воротам одного из служебных входов в парламент республики и порядка 10 минут пытались его поджечь с помощью спичек и зажигалок. В итоге протестующие сняли его и порвали.

В парламенте Грузии объявлен красный уровень безопасности из-за попыток демонстрантов прорваться в здание. Согласно данным Минздрава Грузии, по меньшей мере восемь человек пострадали во время митинга в ночь на 2 мая.

Из-за закона об иноагентах в Тбилиси уже несколько дней проходят протесты. Одна из акций прошла 30 апреля. Полицейские для разгона митингующих использовали перцовый газ и водомет. Всего правоохранители задержали 63 человек.

