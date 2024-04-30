"Мтавари архи": депутат парламента Грузии Цитлидзе пострадала на митинге в Тбилиси

Фото: ТАСС/Zurab Tsertsvadze/AP

Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе пострадала во время потасовок протестующих с полицией у здания законодательного органа в Тбилиси. Об этом передает грузинский телеканал "Мтавари архи".

Предварительно, депутат надышалась перцовым газом, который применили полицейские у служебного входа в парламент. По данным СМИ, врачи оказали ей первую помощь. О ее госпитализации информации нет.

Кроме того, как пишет ТАСС, спецназ и полиция начали разгонять митингующих. В правоохранителей демонстранты кидают бутылки и другие предметы. Также участники митинга заявили, что прекращают выступления с политическими заявлениями на установленной сцене, указало агентство.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД Грузии стали задерживать протестующих. Также полицейские применяли против митингующих перцовый газ и водомет.

В середине апреля грузинский парламент на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Документ предполагает, что иностранными агентами должны признать организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.