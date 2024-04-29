Акция протеста против закона об иноагентах завершилась в Тбилиси

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Акция протеста против законопроекта об иноагентах завершилась около здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие разошлись после того, как спецназ снял оцепление около парламента и последние правоохранители покинули территорию. Некоторые демонстранты решили пройтись вокруг здания парламента, однако вскоре также начали расходиться по домам.

Вместе с тем на проспекте Руставели все еще продолжают оставаться несколько нарядов полиции. Также сюда прибыли сотрудники городских служб, которые приступили к уборке территории.

Протестующие собрались в Тбилиси 28 апреля на площади Первой республики, где в течение нескольких часов выступали с призывом отозвать законопроект об иноагентах. Затем они устроили шествие к парламенту.

Около здания парламента участники акции устроили потасовку с сотрудниками полиции, попытавшись пройти к сцене перед зданием законодательного собрания.

Также сообщалось, что во время протестов полицейские задержали бывшего госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили.